Джакарта, 18 февраля, 2022, 09:16 — ИА Регнум. На встрече министров иностранных дел Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) в Пномпене (Камбоджа) был одобрен концептуальный документ, касающийся укрепления потенциала и институтов АСЕАН, предложенный Индонезией, сообщает CNN Indonesia.

Sidney KH Страны АСЕАН

Министр иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди подчеркнула важность укрепления институтов АСЕАН.

Кроме того, был также одобрен второй концептуальный документ в отношении укрепления конкретного сотрудничества в рамках перспективы АСЕАН по Индо-Тихоокеанскому региону.

Индонезия считает, что открытое и инклюзивное сотрудничество улучшит благосостояние.

Как сообщало ИА REGNUM, правительство Индонезии поощряет международное сотрудничество в области налогообложения, прозрачности и обмена информацией.