Абдулино, Оренбургская область, 18 февраля, 2022, 09:16 — ИА Регнум. В Оренбургской области вступило в силу судебное решение о взыскании с частной компании 95 млн рублей в качестве компенсации за нанесенный экологический ущерб. Об этом сообщает областная прокуратура.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

По данным ведомства, в Абдулинском городском округе 11 апреля 2021 года из-за разгерметизации трубопровода, принадлежащего предприятию, на территории земельного участка сельскохозяйственного назначения допущен разлив нефтесодержащей жидкости. После самовольной технической рекультивации земли на площади 66,4 тыс. квадратных метров произошло уничтожение плодородного слоя. Ущерб окружающей среде оценили в более чем 95 млн рублей.

Природоохранный прокурор в потребовал в судебном порядке возмещения. Суд первой инстанции удовлетворил исковые требования. Однако последовала апелляция. Решение суда оставлено без изменения.