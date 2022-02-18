Якутск, , 09:23 — REGNUM Доля якутян, заражающихся коронавирусной инфекцией штамма «Дельта», достигает 40%. Об этом 18 февраля заявила заместитель председателя правительства республики Ольга Балабкина, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в оперативном штабе региона.

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Она призвала жителей Якутии быть внимательными к своему здоровью и при ухудшении состояния незамедлительно обращаться к врачу. По мнению Ольги Балабкиной, также необходимо продолжать соблюдение масочного режима и социального дистанцирования. Вице-премьер аргументировала свою просьбу тем, что штамм «Дельта» вызывает тяжёлые формы заболевания.

По словам Ольги Балабкиной, в Якутске ситуация по COVID-19 уже стабилизируется. В районах республики количество заразившихся наоборот растёт.

Как сообщало ИА REGNUM, за сутки в Якутии выявили 1423 новых случая заражения коронавирусной инфекцией (днём ранее — 1 557), выздоровели — 3 982 человека (накануне — 4 085).