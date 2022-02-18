Канберра, 18 февраля, 2022, 09:17 — ИА Регнум. Министр обороны Австралии Питер Даттон в интервью телеканалу Sky News от 18 февраля отверг утверждения лейбористов о том, что их политика национальной безопасности совпадает с политикой правящей «Коалиции», утверждая, что у лидера оппозиции Энтони Альбаниза нет воли, чтобы защищать интересы страны.

Ted86 Лидер Лейбористской партии Австралии Энтони Альбаниз

Лейбористы провели эту неделю в парламенте, защищая свою позицию в отношении национальной безопасности и противостояние Китаю, в то время как правительство продолжило яростно атаковать прошлые действия оппозиции.

Так, Даттон рассказал в интервью журналистам, что предыдущие правительства во главе с лейбористами снижали расходы на оборону и разведку.

«Дело в том, что «Коалиция» всегда будет сильнее в вопросе национальной безопасности, чем был бы союз лейбористов и зеленых, если бы они были в правительстве», — сказал Даттон.