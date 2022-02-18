Норильск, Красноярский край, 18 февраля, 2022, 09:13 — ИА Регнум. В Красноярском крае Норильский городской суд 18 февраля вынес приговор бывшему прокурору города Норильска Хаваж-Бауди Гутаеву, его брату Докке Гутаеву, а также Фариду Исак-оглы Бабаеву. Все они проходят по одному делу, связанному со взяткой. Об этом ИА REGNUM сообщили в объединённой пресс-службе судов Красноярского края.

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Хаваж-Бауди Гутаев обвинялся в получении крупной взятки (п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ), Докка Гутаев — в посредничестве во взяточничестве (п. «б» ч. 3 ст. 291.1 УК РФ), Бабаев — в даче взятки (п. «б» ч. 4 ст. 291 УК РФ).

Суд признал их виновными в инкриминируемых деяниях. Хаваж-Бауди Гутаеву назначено наказание в виде лишение свободы на 11 лет в колонии строгого режима со штрафом в размере 10,77 млн рублей. Также он лишён классного чина и права занимать определённые должности.

Докка Гутаев осуждён на девять лет колонии общего режима (со штрафом в 7,98 млн рублей), Фарид Исак-оглы Бабаев — на семь лет и десять месяцев колонии строгого режима (со штрафом в 13,17 млн рублей).

Как сообщало ИА REGNUM, Хаваж-Бауди Гутаев являлся прокурором Норильска с 2018 года. Его отстранили от исполнении своих обязанностей, а затем арестовали в декабре 2019 года.