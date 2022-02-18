Тарбагатайский район, Бурятия, , 09:12 — REGNUM В Бурятии объявлен в розыск 14-летний подросток, который 16 февраля ушёл из социального учреждения в селе Тарбагатай и не вернулся. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе МВД республики.

Подросток (сс) Warren Wong

Мальчик европейской внешности, ростом 165 см, среднего телосложения, волосы темно-русые, глаза карие. Был одет в чёрный пуховик, тёмные спортивные брюки, тёмные ботинки и шапку.

«При наличии какой-либо информации о несовершеннолетнем просим незамедлительно сообщить в полицию», — добавили в ведомстве.