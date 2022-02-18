Канберра, 18 февраля, 2022, 09:33 — ИА Регнум. Дата проведения федеральных выборов в Австралии еще не объявлена, но для всех очевидно, что два главных политика страны уже во всю проводят предвыборную кампанию. Так, 18 февраля премьер-министр страны Скотт Моррисон и лидер оппозиции Энтони Альбаниз отправились в регионы, чтобы заручиться поддержкой избирателей, передает телеканал Nine News.

Kristy Robinson Скотт Моррисон

Оба политика находятся сегодня на Северной территории. В свою очередь Моррисон посетил Алис-Спрингс и объявил о пакете помощи в размере 21,9 миллиона долларов, которые пойдут на поддержку коренных народов. Тем временем лидер лейбористов Альбаниз выступил в Дарвине, чтобы объявить о предлагаемом пакете финансирования в размере 11,6 млн долларов для медицинского учреждения в Палмерстоне.

Отмечается, что предвыборная кампания проходит в напряженной обстановке из-за последних обвинений представителей правящей «Коалиции» в том, что Лейбористская партия не так жестко настроена по отношению к Китаю, как правительство под руководством Моррисона.