Киев, 18 февраля, 2022, 09:08 — ИА Регнум. Киев мог бы перестать выплачивать по внешним долгам в связи со сложившейся ситуацией на фоне «вторжения» России, написал украинский экономический эксперт Юрий Гаврилечко в колонке для «Главреда».

Иван Юдинцев ИА REGNUM США — Украина, деньги

Следите за развитием событий в трансляции: «Запад хочет «вторжения России», Украина обстреливает Донбасс — трансляция»

По его словам, что до этого госсекретарь США Энтони Блинкен заявил о предложении предоставить Украине гарантии суверенных кредитов для поддержки программы экономических реформ и взаимодействия с МВФ.

«То есть, это по сути — гарантийный кредит для того, чтобы Украина вернула то, что взяла у МВФ. Соответственно, как и все то, что мы брали у МВФ, эти гарантии на развитии экономики никак не скажутся. А вот на ее падении, наоборот, отразится, ведь если брать деньги, которые не развивают, то они ее гробят», — написал Гаврилечко.

Он добавил, что все предоставленные ранее Украине кредиты «лишь наносили вред экономике страны», а угроза «вторжения» — это и есть «форс-мажор, а раз Киев информируют об этом, то Украина этому верит, и это значит, что взятого в долг на Западе не увидят до тех пор, пока эта угроза не пройдет».

Как сообщало ИА REGNUM, 16 февраля первый заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман заявила, что с 2014 года американские власти предоставили Украине в качестве финансовой помощи $5,6 млрд.

Читайте ранее в этом сюжете: США с 2014 года предоставили Украине $5,6 млрд поддержки