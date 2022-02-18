18 февраля 2022 | Время чтения 3 мин

Экономисты предрекают Италии резкий рост цен на продовольствие, в частности на хлеб и макароны, из-за подорожавших энергоресурсов и удобрений. Аналитики тем временем уже нашли главного ответственного за происходящее. И это не власти Италии или ЕС.

Владимир Бадмаев, , 09:35 — REGNUM «Пока США и Европа разрабатывали санкции против России по вопросу Украины, Москва уже приняла ответные меры… Мы увидим это после очередной волны роста цен на муку, хлеб и макароны».

Паста joshuemd

Это пишет обозреватель итальянского издания Corriere della Sera Федерико Фубини в статье, которая называется «Санкции России против Европы (принятые без лишнего шума) и ценовое «цунами» на хлеб и пасту». В тексте, как уже понятно, автор называет президента России Владимира Путина истинным виновником экономических бед Евросоюза, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Журналист напоминает о принятом в России в начале февраля запрете на экспорт аммиачной селитры. Как тогда сообщили в пресс-службе правительства РФ, это необходимо «для обеспечения успешного завершения посевной кампании аграриями, а также беспрерывной работы предприятий промышленного сектора».

Однако Фубини называет решение российских властей стратегическим, направленным на экономическую дестабилизацию Евросоюза. Он также намекает на его связь с пожаром, произошедшим по «причинам, которые ещё предстоит выяснить» (привет, Петров и Васечкин!), на заводе азотных удобрений в Северной Каролине, США.

Пожар на заводе азотных удобрений в Северной Каролине, США Циата из видео «Тысячи жителей Северной Каролины эвакуированы из за угрозы взрыва на горящей фабрике» на YouTube

Ситуацию усугубили высокие цены на газ, из-за которых нефтехимическое предприятие в Ферраре работает со значительными перебоями. Все эти события уже привели к резкому росту цен на удобрения, что может сказаться на ходе весенней посевной кампании, а в последующем — на ценах на конечную продукцию.

Учитывая, что в росте цен на газ, по мнению западных СМИ, виноват опять же Путин, становится очевидным, что рука Кремля скоро дотянется до продуктовых прилавков в европейских супермаркетах.

При этом выяснилось забавное. По словам Фубини, Италия до сих пор закупала российские удобрения в обход своих же антироссийских санкций, принятых в рамках Евросоюза. Закупки, как отмечается, шли через Турцию и Египет. То есть Италия ввела политически мотивированные санкции против России, однако наплевала на них. А после того, как Москва ввела запрет на поставки подсанкционной (!) продукции, она стала ненадёжным партнёром! Удивительная гибкость мышления.

В конечном итоге, сетует Федерико Фубини, Италии и другим европейским странам придётся в будущем увеличить закупки в России уже не только удобрений, но и пшеницы. Что опять же приведёт к росту влияния Кремля.

Текст завершается пафосным заявлением, что после преодоления кризиса Европе придётся решить, в какой степени ей можно полагаться на «торгового партнёра, который экономически дестабилизирует своих клиентов в политических целях». Кажется всё же, что вопрос этот риторический. Очевидно, ЕС придётся отказаться от российского удобрения в пользу пусть и более дорогого, но зато с молекулами свободы.

Обработка полей удобрениями (сс) hpgruesen

После прочтения статьи итальянский читатель должен прийти к мысли, что в росте цен на продовольствие в Италии виноваты не власти ЕС, сделавшие всё для «либерализации» цен на газ в рамках третьего энергопакета, благодаря чему они сегодня могут скакать как угодно в зависимости от конъюнктуры рынка. Не США, которые в интересах своих газовиков пытаются затруднить поставки российского газа на европейский рынок. Наконец, не экологи, руками которых в ЕС нагнетают климатическую «истерию» и вводят ограничения на выбросы углеводородов, из-за чего просвещённая Европа вынуждена уповать в XXI веке на ветер и солнце, которые единственные могут спасти их от России.

Добавим, что пафос автора пропал впустую. В комментариях пользователи раскритиковали посыл статьи, заявив, что это Евросоюз первый начал против России санкционную войну в угоду своему патрону — США. А действия Москвы стали лишь ответной реакцией.

«30 лет ЕС: 0 вложений в энергетическую безопасность; 0 вложений в продовольственную безопасность. Тотальное уничтожение сетевых отраслей разнузданным либерализмом, 0 вложений в углеводороды (climate change). Среднестатистический европеец: «Виновата Россия», — резюмировал один из комментаторов.

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