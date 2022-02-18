Ростов-на-Дону, , 09:06 — REGNUM В Южном военном округе (ЮВО) ревакцинировались от новой коронавирусной инфекции более 162 тыс. военнослужащих. Об этом 18 февраля сообщает пресс-служба ЮВО на сайте Минобороны РФ.

Вакцина «Спутник V»

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Отмечается, что в настоящее время повторно прививаются военнослужащие, завершившие полный курс вакцинации до 1 сентября 2021 года.

пресс-служба ЮВО «В ЮВО прививку двумя компонентами препарата «Спутник V» сделали более 270 тыс. человек, из них более 200 тыс. — военнослужащие и члены их семей, свыше 45 тыс. — гражданский персонал… Ревакцинировались одним компонентом препарата «Спутник V» более 162 тыс. человек, двумя — свыше 159 тыс.».

Вакцинацию на базе филиалов окружного военного клинического госпиталя ЮВО и медицинских подразделений соединений и воинских частей округа также проходят преподавательский состав и обучающиеся в военных образовательных учреждениях, сотрудники организаций Минобороны РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, в Воронежской области завершили ревакцинацию от новой коронавирусной инфекции более трёх тысяч военнослужащих Западного военного округа (ЗВО).

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