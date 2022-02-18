Уфа, , 09:11 — REGNUM Гостиничный комплекс намерены построить в башкирском Белорецке. Об этом 18 февраля сообщает пресс-служба правительства Башкирии.

Гостиница «Подворье». Тула IAndrey

Сообщается, что гостиничный комплекс на 30 номеров намерены построить на территории опережающего социально-экономического развития «Белорецк».

"Башкортостан является крупным центром сосредоточения баз для горных и лыжных видов спорта, одна из которых находится в Белорецке. Строительство гостиничного комплекса положительно отразится на развитии туристической инфраструктуры Белорецка», — приводит пресс-служба слова заместителя министра экономического развития и инвестиционной политики региона Екатерины Кликуновой.

Отмечается, что на реализацию данного проекта инвестор планирует направить 33 млн рублей и создать 11 рабочих мест.

Сообщается, что всего на территории опережающего социально-экономического развития «Белорецк» зарегистрировано девять резидентов.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что всего в Башкирии функционируют пять территорий опережающего социально-экономического развития: Кумертау, Белебей, Благовещенск, Белорецк и Нефтекамск.