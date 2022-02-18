Чебоксары, 18 февраля, 2022, 09:05 — ИА Регнум. В Чувашии объявлен конкурс на реконструкцию заброшенного стадиона «Волга» в Чебоксарах. На эти цели предусмотрено более 330 млн рублей. Об этом сообщает республиканская госслужба по тарифам.

Cap.ru Стадион «Волга» в Чебоксарах

Конкурс проводится в электронной форме. По его итогам будет определён подрядчик, который займётся реконструкцией стадиона «Волга», расположенного в Чебоксарах по улице Коллективная, 3. На данные цели из федерального и республиканского бюджетов выделено более 334 млн рублей.

Итоги конкурса подведут 17 марта. Работы по реконструкции должны завершиться 30 ноября 2023 года.

«После реконструкции стадион сохранит своё первоначальное назначение — проведение занятий по различным видам спорта, а также будет местом для активного отдыха и занятий физической культурой и спортом для всех категорий жителей города», — говорит глава тарифной службы Чувашии Надежда Колебанова.

Как сообщало ИА REGNUM, в Чувашии утвердили объекты, которые планируется построить в рамках концессионных соглашений в 2022 году. В их числе — шесть школ, а также футбольный манеж по улице Гладкова в Чебоксарах при республиканской школе по футболу.