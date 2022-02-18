Кишинёв, , 09:05 — REGNUM Газпром может разорвать соглашение на поставку газа в Молдавию, если Кишинёв не выполнит условий при аудите задолженности перед российской стороной. Об этом сообщил на телеканале Jurnal TV вице-премьер Молдавии, министр инфраструктуры Андрей Спыну.

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«Газпром прислал свои предложения по поводу условий проведения аудита, но мы, к сожалению, не смогли их все учесть, поскольку хотим провести углубленный аудит, а не бухгалтерский анализ. Существует риск, что из-за этого Газпром может расторгнуть действующий контракт», — отметил Спыну.

По его словам, в правительстве на протяжении двух месяцев рассматривают варианты развития ситуации. Есть предложения найти поставщиков электроэнергии в других странах, перейти на мазут или на «зелёную энергию».

Напомним, 8 февраля в Газпроме обвинили молдавскую сторону в неисполнении условий соглашения об аудите многолетней задолженности за поставки газа. Кишинёв назначил аудитора без учёта требований российской стороны. В Газпроме опасаются, что аудит будет проведён непрозрачно. По предварительным расчётам, в Молдавии должны за газ более $700 млн с учётом пени за просрочку платежей.

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