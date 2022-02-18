Москва, , 09:05 — REGNUM Ледовый дворец реконструируют в парке «Сокольники» в Москве, сообщает 18 февраля официальный сайт мэра и правительства столицы.

Хоккей Prvadm.ru

В обновлённом дворце разместятся две хоккейные арены размерами 58 на 26 метров и 60 на 30 метров, а также спортзал и зал для мини-футбола.

«Предусмотрены зоны, где будут работать шахматно-шашечный клуб, СПА-центр с купелью, медицинский кабинет, раздевалки, буфет и магазины спортивных товаров», — пояснил глава департамента градостроительной политики Сергей Левкин.

Также будет благоустроена территория вокруг спортивного объекта.

В мэрии рассказали, что в 1970 году на месте открытого катка построили ледовый дворец, однако последнее время он не работает.