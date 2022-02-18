В московском парке «Сокольники» реконструируют ледовый дворец
Москва, 18 февраля, 2022, 09:05 — ИА Регнум. Ледовый дворец реконструируют в парке «Сокольники» в Москве, сообщает 18 февраля официальный сайт мэра и правительства столицы.
Prvadm.ru
Хоккей
В обновлённом дворце разместятся две хоккейные арены размерами 58 на 26 метров и 60 на 30 метров, а также спортзал и зал для мини-футбола.
«Предусмотрены зоны, где будут работать шахматно-шашечный клуб, СПА-центр с купелью, медицинский кабинет, раздевалки, буфет и магазины спортивных товаров», — пояснил глава департамента градостроительной политики Сергей Левкин.
Также будет благоустроена территория вокруг спортивного объекта.
В мэрии рассказали, что в 1970 году на месте открытого катка построили ледовый дворец, однако последнее время он не работает.