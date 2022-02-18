Владивосток, 18 февраля, 2022, 09:11 — ИА Регнум. Во Владивостоке с Русского моста 18 февраля упал мужчина.

Russianisland.ru Вантовый мост, соединяющий остров Русский с материком

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По сообщениям очевидцев, молодого парня пытались остановить, но он был настроен решительно.

«Я крикнул: «Брат, стой, погоди», — цитирует очевидца ИА «Восток-Медиа».

Стоит отметить, что такие случаи во Владивостоке происходят часто.

Как сообщало ИА REGNUM, в Тюмени мужчина упал с моста Влюблённых.