Во Владивостоке мужчина упал с Русского моста
Владивосток, 18 февраля, 2022, 09:11 — ИА Регнум. Во Владивостоке с Русского моста 18 февраля упал мужчина.
Russianisland.ru
Вантовый мост, соединяющий остров Русский с материком
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По сообщениям очевидцев, молодого парня пытались остановить, но он был настроен решительно.
«Я крикнул: «Брат, стой, погоди», — цитирует очевидца ИА «Восток-Медиа».
Стоит отметить, что такие случаи во Владивостоке происходят часто.
Как сообщало ИА REGNUM, в Тюмени мужчина упал с моста Влюблённых.