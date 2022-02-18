Сеул, , 09:01 — REGNUM Экономика Южной Кореи находится на пути восстановления, благодаря стабильному экспорту и росту занятости, однако существуют опасения, что быстрое распространение штамма «Омикрон» может замедлить темпы восстановления частных расходов. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на доклад министерства стратегии и финансов страны.

Южная Корея Иван Шилов © ИА REGNUM

В документе, называемом «Зеленая книга», отмечается, что внешнеэкономическая неопределенность возросла в связи с ростом цен на нефть, а волатильность — из-за ситуации на границе между РФ и Украиной.

«Экспорт продолжает демонстрировать устойчивый рост, число занятых резко увеличилось, однако распространение штамма «Омикрон» может негативно повлиять на внутренний спрос», — говорится в отчете.

Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки в Южной Корее выявили 109 831 случай заражения коронавирусом. Общее число подтвержденных случаев в стране увеличилось до 1 755 806.

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В документе отмечается, что несмотря на рост заболеваемости в январе текущего года продажи в универмагах и онлайн-продажи возросли. Расходы по картам увеличились на 17,5%, продажи универмагов выросли на 31,5%, однако продажи автомобилей, напротив, упали на 19,7%.

В январе индекс потребительских цен вырос на 3,6%.

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Потребительская инфляция превышает 3% четыре месяца подряд, несмотря на попытки Банка Кореи сохранить её в пределах 2%.