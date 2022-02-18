Канберра, 18 февраля, 2022, 09:03 — ИА Регнум. Белые акулы являются главными виновниками смертельных случаев нападения акул на человека в Австралии. После трех лет снижения числа нападений животных на купающихся австралийцев в 2021 году был вновь зафиксировал всплеск подобных случаев. Об этом 18 февраля сообщил телеканал Nine News.

(сс) bluegroper Акула в воде

Согласно данным организации Global Shark Attack File, в штате Новый Южный Уэльс, который является рекордсменов среди всех других регионов Австралии по числу смертельных исходов встречи акулы и человека, в 2021—2020 годах в результате нападений погибли четыре человека.

Сейчас Австралия занимает второе место по количеству неспровоцированных атак акул на человека после США, но в стране зафиксировано наибольшее число смертельных случаев в мире.

Всего за 2021 год в Австралии акулы нападали на людей 12 раз, три случая привели к гибели человека. В США это произошло 47 раз, но погиб всего лишь один человек.