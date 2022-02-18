Саракташский район, Оренбургская область, , 08:59 — REGNUM В Саракташком районе Оренбургской области возбуждены уголовные дела по факту нанесения побоев двум школьникам в возрасте девяти и десяти лет. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе УМВД по региону.

Уголовное дело ru.torange.biz

С заявлением в полицию обратились родители детей. Выяснилось, что побои нанес 47-летний мужчина. Он пояснил, что ехал по улице на велосипеде, а идущие навстречу дети с ним поздоровались. Оренбуржец подумал, что школьники сделали это с издевкой, остановился и нанес каждому из мальчиков удары по ногам.

Согласно заключению экспертизы, побои не повлекли вреда здоровью. Однако мужчина попал под уголовное преследование. Ему грозит до двух лет лишения свободы.