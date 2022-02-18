Пекин, , 08:59 — REGNUM Международный олимпийский комитет (МОК) не хотел, чтобы российская фигуристка Камила Валиева участвовала в личном турнире на Олимпиаде в Пекине. Об этом 18 февраля заявил глава МОК Томас Бах.

Томас Бах En.kremlin.ru

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«Мы пошли в суд, потому что не хотели, чтобы она участвовала — и проиграли суд. Надо уважать закон. Если не будем уважать его, не будет международного спорта», — заявил Бах.

Он добавил, что после проигрыша в суде МОК решил не проводить церемонию награждения фигуристов по итогам командного турнира.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Бах заявил, что Всемирное антидопинговое агентство (WADA) приложит все усилия для расследования дела Валиевой.

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