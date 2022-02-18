Канберра, , 09:04 — REGNUM Бывшая австралийка года Грейс Тейм запустила новую кампанию по защите детей, пострадавших от насилия по вине педофилов. Сейчас активистка борется за то, чтобы в законодательстве Австралии убрали слово «отношения» при рассмотрении дел о сексуальном насилии с участием несовершеннолетних. Об этом 18 февраля сообщил телеканал Nine News.

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Ранее Тейм была совращена учителем-педофилом, но в течение многих лет законы Тасмании запрещали ей говорить о случившемся, в то время как ее обидчик хвастался в соцсети Facebook.

«Мужчину, который жестоко обращался со мной, признали виновным в «поддержании сексуальных отношений с лицом моложе 17 лет … В других штатах точно такое же правонарушение называлось «постоянным сексуальным насилие над ребенком … Если первое подразумевает согласие, то второе отражает серьезность и правдивость незаконного преступного деяния, совершенного в отношении невиновного, уязвимого ребенка», — сказала Тейм в своем недавнем обращении в Национальном пресс-клубе Австралии.