Москва, , 08:58 — REGNUM В особой экономической зоне (ОЭЗ) «Технополис «Москва» на площадке «Печатники» около 1,8 тысячи новых рабочих мест. Это стало возможным благодаря присоединению новой территории — участка, который находится в промзоне «Южный порт», сообщается на портале мэра столицы.

ОЭЗ

В технополисе «Москва» работают около 200 компаний, которые разрабатывают и выпускают лекарства, композитные материалы, микроэлектронику, аппараты ИВЛ, роботов, досмотровое оборудование и др.

Резиденты ОЭЗ уже вложили почти 60 млрд рублей инвестиций, создав свыше 8 тыс. тысяч рабочих мест. Объем частных инвестиций в развитие производств на новой территории составит около 3,7 млрд рублей

Как сообщало ИА REGNUM, в технополисе «Москва» с 2022 года студенты будут проходить обучение с использованием технологий виртуальной реальности.

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