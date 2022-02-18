Канберра, , 09:00 — REGNUM Жители Австралии подвергаются риску серьезных финансовых потерь из-за надоедливых сообщений, поскольку некоторые из них получают до четырех спам-сообщений в час. Об этом 18 февраля сообщил телеканал Nine News.

Спам

Отмечается, что мошенники не собираются ослаблять хватку: только в этом году Австралийская комиссия по конкуренции и защите прав потребителей зафиксировала 106-процентный рост подобных Смс-сообщений.

«В январе мы получили 8454 сообщения о мошенничестве, что привело к потери 1,4 миллиона долларов … Всего за 2021 год мы получил более 67 000 оповещений о мошеннических Смс-сообщений, и люди потеряли 10 миллионов долларов», — заявил пресс-секретарь ведомства в интервью Nine News.

Так, например, в 2021 году клиенты крупнейшей телекоммуникационной компании Австралии Telstra получили 11 100 Спам-сообщений по сравнению с 50 сообщениями годом ранее.