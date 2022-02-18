Абакан, , 08:56 — REGNUM Количество «тяжёлых» пациентов с COVID-19, которым нужна кислородная поддержка, увеличилось в Хакасии. Об этом ИА REGNUM сообщили 18 февраля в республиканском министерстве здравоохранения.

ИВЛ Михаил Рифтин © ИА Красная Весна

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За прошедшие сутки в Хакасии в стационары «красных зон» госпитализировали 136 пациентов, выписаны 125 человек. На кислороде находятся 324 ковид-пациента, к аппаратам ИВЛ подключены 40 человек. Суточная потребность в кислороде составляет 4,2 тонны.

Показатели заболеваемости находятся на очень высоком уровне. По оценкам минздрава, растёт число «тяжёлых» пациентов, которым необходима кислородная поддержка.

На амбулаторном лечении на сегодняшний день находятся свыше 12 тысяч человек.

На утро 18 февраля в Хакасии развёрнуто 1336 коек для пациентов с COVID-19, из них занято 1047. Доля свободного коечного фонда — 22%.

Как сообщало ИА REGNUM, в республике на сегодняшний день от коронавируса привиты 291 263 человека. Получили обе дозы вакцины, завершили вакцинацию 201 199 человек.

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