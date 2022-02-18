Владивосток, , 08:58 — REGNUM В правительстве Приморья назревает очередной коррупционный скандал — во Владивостоке ФСБ задержали главу жилищной инспекции края Евгения Баршай.

В наручниках (сс) KlausHausmann

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Региональные СМИ сообщили, что 18 февраля с поличным при получении взятки в особо крупном размере был задержан силовиками Баршай. В должности руководителя жилинспекции он проработал с 22 апреля 2019 года.

Как сообщало ИА REGNUM, у Евгения Баршай 18 февраля был последний рабочий день. Служебный контракт с ним не продлили.