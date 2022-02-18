Москва, , 08:54 — REGNUM Гражданам России могут предоставить возможность отзывать у банков согласия на обработку персональных данных. Сделать это можно будет дистанционно через специализированную платформу «коммерческих согласий», вопрос о создании которой в настоящее время прорабатывается. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на Банк России.

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В регуляторе пояснили, что платформа должна обеспечить возможность учёта согласий на передачу, хранение и обработку данных пользователей, предоставляемых финансовым организациям, а также механизм просмотра, отзыва и изменения условий согласий в режиме одного окна по аналогии с тем, как это происходит в «Цифровом профиле» с информацией из госисточников.

В ЦБ отметили, что на сегодня у потребителей есть сложности с управлением согласиями. Так, отсутствует единый ресурс, на котором можно было бы проверить информацию о том, где. Когда и кому давалось разрешение. Кроме того, часто отозвать согласие можно только лично в отделении финансовой организации.

«При разработке платформы имеет смысл учесть, что клиент не может отозвать согласие, пока он пользуется продуктом, например возвращает кредит. Платформа должна запрашивать у банков информацию о возможности отзыва согласия и отвечать пользователю, возможно ли это на данном этапе», — пояснила руководитель центра компетенций инновационных технологий цифрового бизнеса ПСБ Ольга Алексюк.

Как сообщила гендиректор ассоциация ФинТех (АФТ) Татьяна Жаркова, в настоящее время ассоциация в ходе опроса выясняет у участников финансового рынка целесообразность создания платформы коммерческих согласий. Результаты будут направлены в ЦБ. Участие в обсуждении нововведения принимает ряд банков («Газпромбанк», МКБ, ВТБ, ПСБ).

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