Петровск, Саратовская область, 18 февраля, 2022, 10:25 — ИА Регнум. Судебные приставы Саратовской области принудительно госпитализировали в противотуберкулезный диспансер жителя города Петровска. Об этом сообщает пресс-службу УФССП по региону.

Giller Boris Обзорная ренгенограмма. Фиброзно-кавернозный туберкулез легких

Установлено, что мужчина вел асоциальный образ жизни и злоупотреблял алкоголем. Он всячески уклонялся от лечения, имея открытую форму туберкулеза, тем самым подвергал опасности здоровье окружающих.

Суд вынес решение о его принудительной госпитализации. Судебные приставы совместно с медиками выехали на место проживания мужчины на спецтранспорте. Теперь пациента областного противотуберкулезного диспансера ждет продолжительный курс лечения.

Ранее ИА REGNUM сообщало, в Пермском крае приставы принудительно доставили 31-летнего мужчину, больного туберкулезом, в медучреждение. У него выявлена открытая форма туберкулеза легких. Представляющий опасность житель Чусового свободно передвигался по городу и подвергал риску заражения окружающих людей.

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