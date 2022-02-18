Оренбург, , 08:52 — REGNUM В Оренбургской области в 2022 году отремонтируют 25 спортивных залов в школах. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства.

Спортзал Алексей Колчин © ИА REGNUM

На капитальный ремонт объектов выделяется 58 млн рублей. Современные спортивные залы появятся в Бугуруслане, Оренбурге, Медногорске, Гайском, Сорочинском, Соль-Илецком городских округах, Адамовском, Акбулакском, Александровском, Беляевском, Бузулукском, Грачевском, Илекском, Кваркенском, Курманаевском, Матвеевском, Новоорском, Новосергиевском, Октябрьском, Первомайском, Переволоцком, Сакмарском, Саракташском, Ташлинском и Тюльганском районах.

Модернизация проводится в рамках регионального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование». С 2019 года капитально отремонтировали и обновили материально-техническую базу 77 спортивных залов.