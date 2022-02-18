Уфа, 18 февраля, 2022, 08:54 — ИА Регнум. Проект закона о новом порядке проведения схода граждан в Башкирии поддержали местные депутаты государственного собрания. Об этом 18 февраля сообщает пресс-служба республиканского госсобрания.

Tatarstan.ru Сход граждан сельского поселения. Татария

Отмечается, что депутаты госсобрания республики поддержали законопроект «О внесении изменения в статью 11 закона республики Башкортостан «О местном самоуправлении в республике Башкортостан».

Отмечается, что этим проектом закона предлагается изменить порядок проведения схода жителей в населенном пункте, когда по различным причинам невозможно обеспечить присутствие более 50% граждан, обладающих избирательным правом.

«Например, невозможно собрать в одном месте больше половины жителей крупных сел, где проживают несколько тысяч человек. Нет даже такого помещения, которое бы всех вместило. Сход граждан в таких случаях будет проходить поэтапно — в течение месяца со дня принятия решения о его проведении. Один человек сможет голосовать только один раз. Решение будет считаться принятым, если за него отдали свой голос свыше половины участников», — приводит пресс-служба слова председателя государственного Собрания региона Константина Толкачева.

Сообщается, что изменение процедуры будет способствовать более полному учету мнений жителей во время решения вопросов местного значения.

«Сход граждан — это форма непосредственного участия людей в местном самоуправлении и эффективный правовой инструмент принятия решений. На общем сходе могут решаться различные вопросы — благоустройство, выдвижение кандидатуры старосты, изменение административных границ и многое другое, поэтому так важно обеспечить активное участие в нем местного населения», — пояснил Толкачев.

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