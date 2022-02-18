Ульяновск, 18 февраля, 2022, 08:50 — ИА Регнум. В Ульяновске взят под стражу заместитель начальника одного из управлений столичной мэрии. Ему предъявлено обвинение в получении взятки, сообщает следственное управление СКР по Ульяновской области.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

По ходатайству следствия арестован руководитель управления дорожного хозяйства и транспорта администрации Ульяновска. Следствие полагает, что он получил 1 млн рублей взятки от предпринимателя, занимающимся маршрутными перевозками пассажиров в Ульяновске.

Чиновник был задержан 15 февраля. Ему предъявлено обвинение в получении взятки с вымогательством (п. «б, в» ч. 5 ст. 290 УК РФ). Расследование уголовного дела продолжается.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Ульяновской области под уголовное преследование попал инспектор ДПС, которого подозревают в получении 30 тыс. рублей взятки от жителя Карсунского района.

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