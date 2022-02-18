Москва, 18 февраля, 2022, 08:50 — ИА Регнум. До четырёх градусов ожидается в Москве 18 февраля, сообщает центр погоды «Фобос».

Дарья Антонова ИА REGNUM Оттепель

«Сегодня синоптическая ситуация в столичном регионе обусловится тыловой частью ложбины североатлантического циклона, благодаря чему ненастье постепенно пойдет на убыль, а температурный фон на семь градусов превысит климатическую норму», — рассказали синоптики.

В столице, согласно прогнозу, будет облачно, в первой половине дня небольшие осадки. Воздух прогреется до четырёх градусов выше нуля, в Подмосковье — до пяти градусов. Скорость ветра будет достигать девяти метров в секунду.