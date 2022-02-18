Абу-Даби, 18 февраля, 2022, 08:49 — ИА Регнум. Свидетельства возведения самых ранних из обнаруженных до сих пор зданий возрастом около 8500 лет нашли археологи в Абу-Даби. Об этом 17 февраля сообщает Gulf News.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Белая Мечеть Шейха Заида Бин Султана Аль Нахьяна. Абу-Даби, ОАЭ

Структуры, обнаруженные археологами на одном из островов Абу-Даби — на острове Гага, представляют собой круглые комнаты, выложенные из камня. Высота построек до метра. По данным департамента культуры и туризма Абу-Даби, возраст построек был определён с помощью анализа фрагментов древесного угля.

Исследователи предполагают, что в комнатах могла проживать небольшая община. Здесь были найдены наконечники стрел, осколки посуды и другие артефакты. По версии археологов, обитатели зданий могли покинуть их более пяти тысяч лет назад. Если все выводы, сделанные археологами, подтвердятся, то это может означать, что человек на Аравийском полуострове начал оседлую жизнь на 500 лет раньше, чем принято считать.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Перу были найдены мумии детей, принесённых в жертву около тысячи лет назад.