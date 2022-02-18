18 февраля 2022 | Время чтения 2 мин

В украинских социальных сетях обсудили карту, на которой обозначены якобы планируемые российскими военными удары по Украине, которую 17 февраля опубликовало британское министерство обороны на странице ведомства в социальной сети Twitter.

Оксана Переможенко, , 09:34 — REGNUM 17 февраля британское министерство обороны опубликовало на странице ведомства в социальной сети Twitter карту, на которой обозначены якобы планируемые российскими военными удары по Украине.

Диагноз Александр Горбаруков © ИА REGNUM

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Карту оценили читатели украинских телеграм-каналов 112.ua и «Новое издание».

«Министерство обороны Великобритании, похоже, подумало: «Чем я хуже разных известных СМИ?» И тоже опубликовало карту возможных направлений атаки России на Украину», — сообщается в телеграм-канале 112.ua.

«Хорошо быть Россией — аналитики со всего мира сами бесплатно разработают сколько угодно операций», — иронизирует Irina I.

«Нагнетать напряжение, держать людей в страхе, подогревать ситуацию фейковыми вбросами, домыслами и ложью, пожалуй, такие задачи вполне выполнимы…» — добавил Александр В.

Британская карта вторжения РФ на Украину Ministry of Defence/@DefenceHQ в Twitter

«Каждое *овно решает, как нам жить! А Зебобики (депутаты Рады и члены правительства Украины от пропрезидентской партии «Слуга народа» — О. П.) сидят и головой хозяевам только машут, боятся слово против сказать!..» — выразила недовольство Nataly K.

«Дайте карту, я вам такие стрелки нарисую — голова закружится», — пошутила Жанна.

«Уж как они вцепились в нашу страну по всем направлениям, то и карты не нужны! И так всё ясно!» — добавил Николай К.

«Ну, если такие, как [глава МИД Британии] Лиз Трасс, в деле, тогда не видать мира…» — отметила Nadeshda К.

«Видимо, за нас взялись конкретно!» — пишет Alex A.

«А на Харьков, шо, поворот проехали?» — пошутил Михаил.

«Ребенок и то лучше план бы нарисовал», — написал Евгений Р.

«Научите их уже кто-нибудь в морской бой играть. А то они… [ерундой] страдают и на картах какие-то дурацкие стрелки рисуют», — добавил VK.

«Наоборот же, круто! Пусть все знают, как исконно русские земли вернутся обратно домой», — с сарказмом отметил Дима.

«А Львов, что, брать не будут или, если они там прячутся, значит в домике», — смеется Polevic M.

«Это походу будет продолжаться целый год», — возмутился Павел.

«Я все надеялся, что они перегреют свою же публику бесконечной истерикой и им верить перестанут, но это было наивно. Если у них выпускницы Оксфорда и главы МИД — конченые дебилы, то и публика такая же», — написал Михаил М.

Лиз Трасс Tom Witham

«А из республик стрелок нет. Выходит, и российской армии — тоже», — заметил «Ванин Папа».

«Вся эта… [информационная ерунда] создана только для одного — взять Донбасс силой», — выразила предположение Лара.

«Гадят с удовольствием вонючки английские», — возмутился Вадим.

«Путину сообщите о его планах, а то не в курсе дел человек!» — не без иронии подытожил Евгений В.

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