Обсуждались вопросы дальнейшего развития российско-белорусских отношений стратегического партнёрства и союзничества, а также актуальные проблемы европейской безопасности. По итогам переговоров президенты сделали заявления для прессы и ответили на вопросы журналистов.

«Слушайте, это наше дело с Путиным», — подчеркнул Лукашенко на встрече с политическим и государственным деятелем Украины Александром Морозом .

Напомним, совместные с Россией военные учения «Союзная решимость» стартовали в Белоруссии 10 февраля. По словам Лукашенко, многие «гвалтом кричат» о том, когда же страну покинут российские войска, однако это исключительно дело двух стран и их лидеров.

«В Европе очень сильно запахло порохом. Её целенаправленно подталкивают к войне» — отметил министр обороны Белоруссии Виктор Хренин .

20 февраля Минобороны Белоруссии известило, что из-за военной активности у границ и обострения на Донбассе Минск и Москва решили продолжить совместную проверку сил реагирования.

Мероприятия были спланированы для проверки боевых кораблей и стратегических ракетоносцев к выполнению задач. Помимо этого, состоялась проверка вооружения стратегических ядерных и неядерных сил.

Президент России Владимир Путин 19 февраля на фоне провокаций Запада по украинскому вопросу вместе с белорусским президентов Александром Лукашенко принял участие в учениях сил стратегического сдерживания с пусками баллистических и крылатых ракет.

Путин начал переговоры с Лукашенко. Сказал, что мы очень плотно продвинулись в строительстве союзного государства, подготовили 24 программы.

Путин сказал, что Лукашенко также примет участие в военных учениях.

Лукашенко: есть, конечно, о чем поговорить. И экономика неплохо развивалась.

Лукашенко: развитие экономики уже свидетельствует о том, что удушить нас не получится. Речь идёт о санкциях Запада в отношении Белоруссии.

Учить воевать людей мы будем — никуда от этого не денешься — Лукашенко.

Лукашенко рассказал, что завтра вместе с Путиным побывает на интересном мероприятии. Путин поправил гостя: «не побываем, а поучаствуем».

Об этом: Путин оценил прогресс в строительстве Союзного государства

В 2021 году Россия и Белоруссия проделали большую работу по интеграции. Об этом 18 февраля заявил президент России Владимир Путин на переговорах с президентом Белоруссии Александром Лукашенко .

Россия и Белоруссия укрепляют экономическое сотрудничество. Об этом 18 февраля заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом Белоруссии Александром Лукашенко .

«Нам сложнее с этими санкциями. Поэтому я хотел бы и вас проинформировать по этому вопросу. Главное — сохранить темпы, которые мы набрали».

России и Белоруссии важно в начале года настроиться так, чтобы успешно противодействовать давлению — Лукашенко:

России и Белоруссии необходимо вместе противостоять экономическому давлению со стороны западных стран. Об этом 18 февраля заявил белорусский президент Александр Лукашенко на переговорах с президентом РФ Владимиром Путиным в Москве

В 2021 году в целом экономика России и Белоруссии развивались хорошо, несмотря на негативные внешние факторы. Об этом 18 февраля заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко на переговорах с президентом России Владимиром Путиным .

«Я также рад с вами встретиться, хотя бы немного разбавить западную элиту, я надеюсь, своими людьми», — сказал Лукашенко.

Белорусский президент Александр Лукашенко рад «разбавить западную элиту» своим визитом в Москву. Об этом он заявил 18 февраля на встрече со своим российским коллегой Владимиром Путиным .

России и Белоруссии важно объединить усилия в противостоянии внешнему санкционному давлению. Об этом 18 февраля заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко на переговорах с президентом России Владимиром Путиным .

«Первый раунд» кампании западных стран, направленной против России и Белоруссии, был ими проигран. Об этом 18 февраля заявил белорусский президент Александр Лукашенко на переговорах с президентом РФ Владимиром Путиным в Москве.

Экономический рост в России и Белоруссии вселяет уверенность, что Союзное государство выдержит санкционное давление Запада. Об этом 18 февраля заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко на переговорах с президентом России Владимиром Путиным .

Об этом: Путин и Лукашенко примут участие в военных учениях 19 февраля

Президент Белоруссии Александр Лукашенко на переговорах с главой России Владимиром Путиным заявил, что доволен совместными с РФ военными учениями и в субботу, 19 февраля, намерен принять в них участие.

Россия и Белоруссия будут развивать комфортные условия для работы бизнеса в Союзном государстве. Об этом 18 февраля заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом Белоруссии Александром Лукашенко .

Россия и Белоруссия продолжат предпринимать необходимые меры для укрепления совместного оборонного потенциала. Об этом 18 февраля заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом Белоруссии Александром Лукашенко .

Киев должен начать выполнять Минские договорённости — это необходимое условие для достижения мира в Донбассе. Об этом 18 февраля заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом Белоруссии Александром Лукашенко .

Об этом: Путин и Лукашенко провели двухчасовую встречу в Кремле

Порядка двух с половиной часов продлилась встреча российского и белорусского президентов Владимира Путина и Александра Лукашенко в Кремле. Приветствуя друг друга, лидеры стран по-дружески обнялись.

Реагировать на вбросы о российском вторжении на Украину не имеет смысла. Об этом 18 февраля заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом Белоруссии Александром Лукашенко .

Санкционные ограничения, такие, как в отношении России, никому не нужны, кроме Соединённых Штатов. Об этом 18 февраля заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом Белоруссии Александром Лукашенко .

Запад всегда найдёт повод, чтобы попытаться ослабить Россию, а также Белоруссию, заявил 18 февраля по итогам переговоров с белорусским коллегой Александром Лукашенко российский президент Владимир Путин.

Цель учения — проверка готовности органов военного управления, боевых расчетов пуска, экипажей боевых кораблей и стратегических ракетоносцев, а также надежности вооружения стратегических ядерных и неядерных сил.

Основу наступательных сил, оснащенных ракетными и авиационными комплексами межконтинентальной дальности, составляют стратегические ядерные силы, в которые входят Ракетные войска стратегического назначения. В их составе — соединения и части стратегических и дальних бомбардировщиков, а также подводные лодки, надводные корабли и морская ракетоносная авиация ВМФ с обычным высокоточным оружием большой дальности.

Стратегические силы сдерживания включают в себя стратегические наступательные силы и стратегические оборонительные силы.

Основу оборонительных сил составляют боеготовые силы и средства ракетно-космической обороны, включающие в себя систему предупреждения о ракетном нападении, систему контроля космического пространства, противоракетной обороны и противокосмической обороны. В их состав также входит часть боеготовых сил и средств противовоздушной обороны.

07:56 19.02.2022

Заявления Путина по итогампереговоров с Лукашенко:

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Цитата RT.

08:25 19.02.2022 Напомним, на 20 февраля назначена очередная дата нападения России на Украину — но не российским главнокомандующим, а англосаксонскими игроками в геополитику. Президент США Байден снова говорит о «ближайших днях», а The Times 18 февраля написала: «Ранее на этой неделе высокопоставленные британские чиновники утверждали, что, по мнению правительства, Путин еще не принял решения насчет вторжения, однако вчера источники предположили, что за последние 24 часа анализ изменился. «Он решил напасть, и это будет ужасно».

08:27 19.02.2022 Размещение большого количества ударных вертолётов, истребителей и штурмовиков замечено в Миллерово (РФ) и Лиде (РБ).

09:12 19.02.2022 Ударные вертолёты Ми-28Н «Ночной охотник» ВС РФ 19 февраля находятся в приграничной с Украиной Белгородской области.

09:14 19.02.2022 Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отреагировала на речь Джо Байдена по поводу Украины. Американский президент никак не затронул тему Донбасса, подчеркнула она. По мнению Захаровой, Киев проводит политику геноцида. «Теперь западные партнеры позволяют себе усомниться, как Псаки, и, к сожалению, многие другие, даже главы государств, в том, что ситуация там не является той, о которой мы говорим: что там нет массовых захоронений или это может быть фейком, что там ситуация не похожа на геноцид. Нет, она не похожа, действительно, на геноцид, она и есть геноцид, натуральный», — сказала Мария Захарова в эфире программы Романа Бабаяна «Своя правда» на НТВ.

09:30 19.02.2022 С Президентом Белоруссии Александром Лукашенко в ходе российско-белорусских переговоров. kremlin.ru.

09:43 19.02.2022 Напомним, в ночь на 19 февраля Джо Байден выступил с экстренным заявлением по поводу обострения ситуации на Украине. Главные тезисы из обращения главы Белого дома: [[[list-1]]]

10:16 19.02.2022 Министр обороны США Ллойд Остин прибыл в Вильнюс, где обсудит с коллегами из Эстонии, Латвии и Литвы текущую эскалацию.

10:17 19.02.2022 Электронные пуски гиперзвуковых ракет «Кинжал» провели российские летчики на учениях в Средиземном море, сообщил телеканал «Россия-24».

10:46 19.02.2022 Зеленский отправится на Мюнхенскую конференцию по безопасности и вернётся в Киев в этот же день — офис президента Украины.

10:47 19.02.2022 Ситуация на востоке страны полностью контролируется украинскими силами безопасности и обороны — офис президента Украины.

10:50 19.02.2022 На территории Ростовской области разорвался снаряд. Инцидент произошёл в километре от границы — ТАСС.

11:04 19.02.2022 У Путина запланирован на воскресенье телефонный разговор с Макроном, заявил РИА Новости Песков.

11:05 19.02.2022 Переговоры Владимира Путина с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, kremlin.ru.

11:25 19.02.2022 Президент Украины Владимир Зеленский отправится выступать на Мюнхенской конференции по безопасности, но вернётся в Киев в этот же день. Об этом сегодня, 19 февраля, сообщает офис президента Украины. Напомним, что ранее было запланировано, что Зеленский выступит с речью на Мюнхенской конференции по безопасности. По данным различных источников, Зеленский был намерен упрекнуть страны Запада за то, что они раздули истерику вокруг якобы готовящегося вторжения России на Украину. Читайте также: Зеленский поедет на Мюнхенскую конференцию по безопасности вопреки Байдену

12:43 19.02.2022 В НАТО считают, что безопасность в Европе основана только на сотрудничестве с США, что «доказали две мировые войны» — Столтенберг.

12:45 19.02.2022 Расчёты береговых ракетных комплексов «Бал» и «Бастион» отразили удар условного противника в ходе учений в Крыму.

13:21 19.02.2022 Столтенберг: Нынешний кризис демонстрирует важность отношений с США. Две мировые войны и Холодная война показали, что реальной безопасности в Европе не может быть без сильной связи с США. Находясь вместе в НАТО, Европа и Америка продолжат охранять мир и демократический порядок, как мы делаем уже 70 лет. Говоря проще — в Европе сплошной бардак, а США две мировые войны выиграли.

13:25 19.02.2022 Путин дал старт учениям стратегических сил с пусками баллистических ракет.

13:30 19.02.2022 Президент РФ Владимир Путин дал старт учениям с участием сил ядерной триады, сообщил пресс-секретарь Дмитрий Песков. Об этом: Президент РФ Путин дал старт учениям сил стратегического сдерживания

13:52 19.02.2022 МиГ-31К с «Кинжалом» провел полет над Средиземным морем и выполнил электронный пуск ракеты. Отмечается, что соответствующий новый отдельный полк впервые поднялся над Средиземным морем для проведения учений. Вместе с МиГ-31К в них принимали участие противолодочный самолет Ил-38, воздушный танкер Ил-78 и истребители Су-35С и Су-30СМ.

14:00 19.02.2022 Если Путина не остановить на Украине, он пойдет дальше, «вот почему вы видите так много обеспокоенных людей здесь, в Литве» — глава МИД Литвы.

14:00 19.02.2022 Национальные границы не должны изменяться силой — вице-президент США Харрис.

14:00 19.02.2022 Вице-президент США Харрис говорит, что если Россия продолжит вторжение на Украину, Штаты вместе с союзниками понесут значительные и беспрецедентные экономические издержки.

14:00 19.02.2022 Действия России просто не соответствуют их словам — вице-президент США Харрис.

14:01 19.02.2022 Санкции будут нацелены на российские финансовые институты и ключевые отрасли промышленности — вице-президент США Харрис.

14:01 19.02.2022 Путин не планирует заявлений по итогам учений сил стратегического сдерживания — Кремль.

14:01 19.02.2022 Пресс-конференция по итогам российско-белорусских переговоров (2). Официальное интернет-представительство президента России.

14:07 19.02.2022 Глава Совета безопасности Белоруссии заявил, что российские войска могут и не покинуть Белоруссию после окончания учений 20 февраля.

14:12 19.02.2022 Путин наблюдает за учениями стратегических сил с пусками баллистических ракет из ситуационного центра Минобороны вместе с Лукашенко, который накануне прилетел в Москву на переговоры.

14:18 19.02.2022 В рамках учений сил ядерного сдерживания ВС РФ произведены боевые пуски гиперзвуковых ракет «Кинжал» по целям в акватории Баренцева моря и на полигоне в Калининградской области. В Крыму по береговой цели будет работать «Калибр». Впервые в рамках комплексных учений официально будет применена гиперзвуковая ракета «Циркон».

14:20 19.02.2022 К учениям привлекались силы и средства Воздушно-космических сил, Южного военного округа, Ракетных войск стратегического назначения, Северного и Черноморского флотов.

14:20 19.02.2022 Под руководством Верховного главнокомандующего Вооружёнными силами Владимира Путина проведено плановое учение сил стратегического сдерживания, в ходе которого выполнены пуски баллистических и крылатых ракет — Кремль.

14:20 19.02.2022 ВКС успешно проведены пуски гиперзвуковых аэробаллистических ракет «Кинжал».

14:20 19.02.2022 Кораблями и подводными лодками Северного и Черноморского флотов выполнены пуски крылатых ракет «Калибр» и гиперзвуковой ракеты «Циркон» по морским и наземным мишеням.

14:21 19.02.2022 Учения сил стратегического сдерживания были спланированы ранее, в ходе их проведена проверка готовности органов военного управления, боевых расчетов пуска, экипажей боевых кораблей и стратегических ракетоносцев к выполнению поставленных задач, а также надежности вооружения стратегических ядерных и неядерных сил.

14:21 19.02.2022 В Астраханской области на полигоне Капустин Яр проведен практический пуск крылатой ракеты наземного базирования «Искандер».

14:21 19.02.2022 Из позиционного района государственного испытательного космодрома «Плесецк» произведен пуск межконтинентальной баллистической ракеты «Ярс» по полигону «Кура» на полуострове Камчатка.

14:21 19.02.2022 Крылатые ракеты воздушного базирования, выпущенные со стратегических ракетоносцев дальней авиации Ту-95мс, поразили цели на полигоне «Пембой» и «Кура».

14:21 19.02.2022 Из акватории Баренцева моря с атомного подводного крейсера стратегического назначения Северного флота «Карелия» осуществлен пуск баллистической ракеты «Синева» по полигону Кура.

14:22 19.02.2022 Задачи, предусмотренные в ходе проведения учений сил стратегического сдерживания, выполнены в полном объеме, все ракеты поразили назначенные цели, подтвердив заданные характеристики — Кремль.

14:24 19.02.2022 Шойгу сообщил, что на учениях сил ядерного сдерживания отрабатывается применение ядерного оружия.

14:33 19.02.2022 Минобороны России публикует кадры боевого пуска гиперзвуковой ракеты «Кинжал» по наземной цели в ходе учений сил ядерного сдерживания.

14:36 19.02.2022 Успешные пуски гиперзвуковых аэробаллистических ракет «Кинжал» и ракеты наземного базирования «Искандер» проведены 19 февраля в рамках учений сил стратегического сдерживания под руководством верховного главнокомандующего ВС России, президента РФ Владимира Путина. Об этом сообщает пресс-служба президента России. Пуски гиперзвуковых ракет «Кинжал» провели Воздушно-космические силы РФ. Учебный запуск крылатой ракеты наземного базирования «Искандер» произведён на полигоне Капустин Яр в Астраханской области. Все ракеты поразили назначенные цели. Об этом: В рамках военных учений запущены гиперзвуковые ракеты «Кинжал»

14:46 19.02.2022 Межконтинентальная баллистическая ракета «Ярс» запущена с государственного испытательного космодрома Плесецк в рамках учений сил стратегического сдерживания РФ. 19 февраля об этом сообщается на сайте президента России. Пуск баллистической ракеты «Ярс» с космодрома Минобороны РФ Плесецк проведён по полигону «Кура» на полуострове Камчатка. Другие цели на этом полигоне поразили ракеты воздушного базирования, выпущенные со стратегических ракетоносцев дальней авиации Ту-95МС. Читайте также: Баллистическую ракету «Ярс» запустили с космодрома Плесецк

14:49 19.02.2022 Необходимо сфокусироваться на Минских соглашениях и не раздувать шумиху вокруг ситуации на Украине, заявил глава МИД КНР.

14:50 19.02.2022 Пресс-конференция по итогам российско-белорусских переговоров. president.gov.by.

15:00 19.02.2022 Объединенная группировка ВС РФ и РБ в эти минуты ведёт контрнаступление на позиции условного противника в ходе очередного этапа учений «Союзная Решимость — 2022» на полигоне «Обуз-Лесновский».

15:14 19.02.2022 Президент Украины Владимир Зеленский приехал на Мюнхенскую конференции по вопросам безопасности.

15:19 19.02.2022 Под руководством Верховного главнокомандующего Вооружёнными силами Владимира Путина проведено плановое учение сил стратегического сдерживания, в ходе которого выполнены пуски баллистических и крылатых ракет. Сайт Кремля.

15:25 19.02.2022 В Кремле рассказали о результатах планового учения стратегических сил, в ходе которого выполнены пуски крылатых и баллистических ракет. Подробности в материале: В Кремле рассказали об успехе военных учений под руководством Путина

16:17 19.02.2022 НАТО готово дать гарантии, что альянс не представляет угрозы для России, заявил Борис Джонсон на Мюнхенской конференции безопасности. «НАТО — мирный и оборонительный альянс. И мы готовы работать с президентом Путиным, чтобы продемонстрировать эту точку зрения, и дать ему гарантии, в которых он нуждается», — заявил он.

07:43 20.02.2022 Боевой пуск оперативно-тактической ракеты комплекса «Искандер-М» в ходе учений сил ядерного сдерживания. Минобороны РФ (2).

08:37 20.02.2022 Минобороны Франции публикует кадры фиксации группы российских самолётов над акваторией Средиземного моря средствами контроля авианосца «Шарль де Голль», действующего в регионе. Дальний ракетоносец Ту-22М3 работает с эскортом из двух истребителей Су-30СМ Морской авиации ВМФ России. Самолёты задействованы с авиабазы Хмеймим в сирийской Латакии в рамках учений.

08:41 20.02.2022 Глава МИД Британии Лиз Трасс объявила о намерении создать правительственный информцентр для борьбы с «российской дезинформацией». «За последнюю неделю количество дезинформационной активности удвоилось, так что мы знаем, что Россия готовится», — цитирует её Daily Mail. Как утверждает Трасс, с начала февраля было якобы выявлено 40 случаев распространения Россией ложной информации.

09:10 20.02.2022 Боевой пуск оперативно-тактической ракеты комплекса «Искандер-М» в ходе учений сил ядерного сдерживания. Минобороны РФ.

09:37 20.02.2022 Высотный разведывательный беспилотник RQ-4A Global Hawk ВВС США ведёт мониторинг приграничных с Украиной областей РФ и РБ после сообщений об активном передвижении техники на сопредельной стороне. Цитата канала «Военный обозреватель».

09:37 20.02.2022 Президент США Джо Байден 20 февраля проведёт заседание Совета безопасности при Белом доме. По информации СМИ, команда Байдена заверила его, что Россия может начать «вторжение» в любой момент.

10:01 20.02.2022 Евросоюз и НАТО должны дать честный ответ о членстве Украины в этих организациях, заявил президент страны Владимир Зеленский. «С 2014 года Россия убеждает, что мы выбрали ложный путь, что в Европе нас никто не ждет. Разве не Европа должна постоянно говорить и обосновывать действиями, что это неправда? Разве не ЕС должен сегодня сказать: наши граждане положительно относятся к вступлению Украины в союз. Почему мы избегаем этого вопроса? Разве Украина не заслуживает прямых честных ответов?» — сказал Зеленский.

10:47 20.02.2022 Сообщения в средствах массовой информации о военной активности на Украине нужно оценивать осторожно, так как часть из них является дезинформацией, заявил министр национальной обороны Турции Хулуси Акар.

10:51 20.02.2022 Сенатор Алексей Пушков: Заверения насчет нерасширения НАТО на Восток Москве в 1990 году давались — вопреки утверждениям Столтенберга.

11:34 20.02.2022 Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг: Мы впервые видим, как Пекин присоединяется к Москве, призывая НАТО прекратить прием новых членов. Это попытка контролировать судьбу свободных наций. Переписать международный свод правил. И навязывание своих авторитарных моделей управления. Нынешний кризис демонстрирует важность трансатлантических отношений для европейской безопасности. Две мировые войны и холодная война научили нас тому, что без прочных трансатлантических связей в Европе нет реальной безопасности. Вместе с НАТО Европа и Америка будут продолжать поддерживать мир и защищать наш демократический образ жизни. Как мы это делаем уже более 70 лет.

11:40 20.02.2022 ЕС не оставит без ответа возможное размещение ядерного оружия в Белоруссии — МИД Франции.

11:40 20.02.2022 Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен: Мы сталкиваемся с вопиющей попыткой переписать правила нашей международной системы. Достаточно прочитать недавнее коммюнике лидеров России и Китая. Они стремятся к «новой эре», как они говорят, чтобы заменить существующий международный порядок. Они предпочитают верховенство закона верховенству сильнейшего, запугивание вместо самоопределения, принуждение вместо сотрудничества. Мы все еще надеемся, что мир восторжествует и что дипломатия приведет нас к миру.

11:43 20.02.2022 Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон: Если Украина будет захвачена, то шок отразится по всему миру, и это эхо будет слышно в Восточной Азии, и оно будет слышно на Тайване. Когда на этой неделе я беседовал с премьер-министрами Японии и Австралии, они не оставили у меня никаких сомнений в том, что экономические и политические потрясения будут ощущаться на другом конце света. Что бы ни случилось в ближайшие дни и недели, мы не можем допустить, чтобы Россия шантажировала европейские страны, мы не можем допустить, чтобы угроза российской агрессии изменила архитектуру безопасности Европы, мы не можем допустить новой Ялты или нового раздела нашего континента на сферы влияния.

11:59 20.02.2022 Запад не может вечно предлагать переговоры и «Оливковую ветвь» России в ответ на ракетные учения и концентрацию сил, сообщил глава Евросовета. Также он считает, что действия России сплотили ЕС и заокеанских партнеров, включая США и Японию.

12:24 20.02.2022 В аэропорту Белгорода замечены три многоцелевых вертолёта Ми-8АМТШ и пассажирский самолёт Ту-154М Минобороны России.

12:26 20.02.2022 Американские военные перебросили в польский Жешув зенитные ракетные комплексы M1097 Avenger, оснащённые ЗУР Stinger. Цитата канала «Военный обозреватель».

12:32 20.02.2022 Т-80БВМ, МТ-ЛБ, «Штурм-С» и РЭБ «Борисоглебск-2» 200-й отдельной мотострелковой бригады Северного флота засняли в Курской и Белгородской области.

12:38 20.02.2022 Мы все видим провокации в Донбассе — премьер-министр Великобритании Джонсон.

12:38 20.02.2022 Боевой пуск оперативно-тактической ракеты комплекса «Искандер-М» в ходе учений сил ядерного сдерживания. Минобороны РФ.

13:58 20.02.2022 Минск и Москва решили из-за военной активности у границ и обострения на Донбассе продолжить совместную проверку сил реагирования — минобороны Белоруссии.

14:02 20.02.2022 Начались телефонные переговоры Макрона и Путина. Елисейский дворец.

14:05 20.02.2022 В Европе очень сильно запахло порохом. Её целенаправленно подталкивают к войне — министр обороны Белоруссии Виктор Хренин.

14:09 20.02.2022 Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий предложил задуматься об отключении газопровода «Северный поток — 1». Об этом политик заявил, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности. «Путин использует газ в качестве оружия. Поэтому мы так настойчиво выступаем против запуска «Северного потока — 2», а также за то, чтобы подумать об отключении «Северного потока — 1», — заявил он.

14:10 20.02.2022 Москва и Минск отработают этапы обороны, теперь учения будут более детализированы.

14:12 20.02.2022 Американский Центр стратегических и международных исследований (CSIS) Вашингтон) публикует карту «размещения российских войск» на границе с Украиной по данным на 27 января и 18 февраля. Цитата канала «Военный обозреватель».

14:21 20.02.2022 Доктор экономических наук Никита Кричевский: «Во время встречи Владимира Путина и Александра Лукашенко стало известно, что Белоруссия может построить собственный порт под Петербургом, в котором будут переваливать миллионы тонн грузов. Преимущественно нефть, нефтепродукты и калийные удобрения.

14:23 20.02.2022 Верховный представитель Евросоюза Жозеп Боррель отметил, что Украина лидирует по количеству финансовой помощи, выданной ЕС. Он также добавил, что в мире началось новое идеологическое противостояние Запада с союзом России и Китая. Оно вызвано разногласиями по поводу понимания демократии, национального суверенитета и прав человека.

14:37 20.02.2022 Министр обороны Белоруссии Виктор Хренин — о продлении учений военных частей Союзного государства: «В связи с нарастанием военной активности у внешних границ Союзного государства и обострением ситуации на Донбассе, президентами Беларуси и России принято решение проверку сил реагирования Союзного государства продолжить. В её ходе будут тщательно проработаны этапы обороны Союзного государства, которые не были охвачены с такой степенью детализации учебными вопросами предыдущего периода проверки. В целом её направленность останется неизменной — она призвана обеспечить адекватное реагирование и деэскалацию военных приготовлений недоброжелателей вблизи наших общих границ».

14:38 20.02.2022 Министр обороны Белоруссии Виктор Хренин — о продлении учений военных частей Союзного государства: [[[list-2]]]

14:38 20.02.2022 Блинкен — о геноциде в Донбассе: «Идея о геноциде абсолютно неверна и, честно говоря, оскорбительна. Это обесценивает само слово. Этого просто не происходит. Откуда мы это знаем? Оттуда, что по крайней мере на украинской стороне до разделительной линии, которая была проведена в результате российского вторжения на территории Украины, работают наблюдатели ОБСЕ. Они проверяют, что там происходит и чего не происходит».

14:38 20.02.2022 Замглавы МИД России Рябков назвал «отписками» ответ Запада на предложения РФ по гарантиям безопасности.

14:43 20.02.2022 Опасность заявления Зеленского о возможности выхода Киева из Будапештского меморандума заключается в том, что Украина остаётся страной с ядерными энергетическими объектами. Об этом в разговоре с RT сказал замдиректора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Павел Фельдман. Эксперт подчеркнул, что у Киева есть всё для того, чтобы создать, например, «грязную» ядерную бомбу: «Сбросить [такую бомбу] с самолёта тоже никакого труда не составит, поскольку военно-воздушные силы там ещё остались, хотя и пребывают не в лучшем состоянии».

14:45 20.02.2022 Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова: «Самое невероятное в выступлении Зеленского — даже не отсутствие сострадания к соотечественникам и ложь о самоподрывах. Это всё ещё как-то можно объяснить его личными качествами. А публичное непонимание президентом Украины, что сильной его страна Западу не нужна, и рассуждения на тему, почему деньги выдают только под условия проведения Киевом реформ, — это катастрофа государственности».

15:02 20.02.2022 Министр обороны Республики Беларусь генерал-лейтенант Виктор Хренин подвел итоги завершившегося совместного оперативного учения вооруженных сил Белоруссии и России «Союзная решимость — 2022».

15:02 20.02.2022 С 21 февраля по 4 марта в Ионическом море пройдут масштабные военно-морские учения НАТО Dynamic Manta 22.

15:03 20.02.2022 Вице-президент США Камала Харрис заявила, что Европа уже находится на грани возможной «войны».

15:05 20.02.2022 Урегулирование на юго-востоке Украины должно обсуждаться между Киевом и представителями Донбасса, а Россия не является стороной конфликта. Заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

15:06 20.02.2022 Представитель МИД РФ Мария Захарова: «Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс заявила, что после Украины Владимир Путин намерен аннексировать Прибалтику. А Лиз Трасс не так проста, как кажется. Раскусила англичанка наши коварные планы по захвату Калининградской области».

15:09 20.02.2022 Президент РФ Владимир Путин имеет все основания не рассматривать своего украинского коллегу Владимира Зеленского как человека, который может выполнить Минские соглашения — Песков.

15:10 20.02.2022 Из новостей на сайте Кремля стало известно, что в ходе учений «Гром-2022» еще один пуск гиперзвуковой аэробаллистической ракеты «Кинжал» был осуществлен по морской мишени, помимо наземной.

15:23 20.02.2022 Премьер Чехии заявил, что вероятность мирного урегулирования вокруг Украины снижается.

15:24 20.02.2022 Белоруссия и РФ создали группировку войск, которая при необходимости даст отпор — министр обороны Белоруссии.

15:25 20.02.2022 Макрон проводит разговор с Зеленским после переговоров с Путиным — Елисейский дворец.

15:25 20.02.2022 Генштабы Белоруссии и РФ выработают дальнейшие шаги, прежде всего они направлены на недопущение войны — министр обороны Белоруссии.

15:31 20.02.2022 САУ «Мста-С», ПРП-4, 1В14 и ЗРК «Тор-М2У» проходят улицы ночного Щебекино в Белгородской области, 5 километров до границы.

16:35 20.02.2022 Генеральные штабы Вооруженных сил Белоруссии и России выработают дальнейшие шаги, направленные на недопущение войны в своем регионе. Об этом 20 февраля заявил министр обороны Белоруссии Виктор Хренин. Читайте также: В Белоруссии заявили, что выработают с Россией шаги по недопущению войны

17:34 20.02.2022 Продолжение учений России и Белоруссии было ожидаемым, заявил 20 февраля министр обороны Украины Алексей Резников. Читайте также: На Украине отреагировали на продолжение учений России и Белоруссии

19:34 20.02.2022 Продолжением военных учений России и Белоруссии обеспокоены в США. Об этом сообщил госсекретарь США Энтони Блинкен в интервью телеканалу CNN. «Да, это (беспокоит Вашингтон)», — заявил госсекретарь США. Читайте подробнее: Учения России в Белоруссии беспокоят США — Блинкен

20:33 20.02.2022 Совместные военные учения России и Белоруссии не вступают в противоречие ни с какими нормами международного права. Об этом 20 февраля заявил в интервью телекомпании CBS посол РФ в США Анатолий Антонов. Об этом: Антонов: учения России и Белоруссии не противоречат международным нормам

07:19 Александр Лукашенко на пресс-конференции по итогам российско-белорусских переговоров. president.gov.by

08:04 Посол РФ в США Анатолий Антонов отметил, что Россия вправе производить любое перемещение своих войск на собственной территории.

08:48 Министр обороны Украины Алексей Резников в связи с продолжением учений России и Белоруссии заявил о том, что в ближайший период Украине «следует готовиться сдерживать высокое давление».

09:34 В украинских социальных сетях обсудили заявление министра обороны Белоруссии Виктора Хренина о том, что продолжатся совместные учения вооруженных сил России и Белоруссии. Читайте также: «Зеленского дожимают выполнить «Минск»!» — РФ и Белоруссия продлили учения

10:25 Владимир Зеленский на Мюнхенской конференции по вопросам безопасности. president.gov.ua

11:17 «Подразделения Вооружённых сил Российской Федерации возвратятся в свои пункты постоянной дислокации только тогда, когда в этом появится объективная необходимость», — цитирует министерство обороны Белоруссии начальника генерального штаба Вооружённых сил — первого заместителя министра обороны Белоруссии Виктора Гулевича. «В связи с нарастанием военной активности у внешних границ Союзного государства и обострением ситуации на Донбассе президентами Республики Беларусь и Российской Федерации принято решение проверку сил реагирования Союзного государства продолжить», — сказал Гулевич на брифинге для военных атташе, приуроченном ко Дню защитников Отечества и Вооружённых сил.

11:49 Никаких решений о саммите с участием президента России Владимира Путина и президента США Джо Байдена по поводу ситуации на Украине пока не принималось. Об этом 21 февраля заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Об этом: Решения о проведении саммита Путина и Байдена по Украине нет — Песков

12:52 Начальник Генерального штаба Вооружённых сил — первый заместитель министра обороны Белоруссии, генерал-майор Виктор Гулевич: «По нашему мнению, сотрудничество в военной сфере не может рассматриваться в отрыве от общей риторики и палитры межгосударственных отношений».

13:48 В ходе белорусско-российского совместного оперативного учения. mil. by

14:30 Белоруссия готова «вносить свой вклад в дело по поддержанию международного мира и безопасности, возобновлению нарушенных связей», отметил Виктор Гулевич.