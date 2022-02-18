Трёхгорный, Челябинская область, 18 февраля, 2022, 08:47 — ИА Регнум. В Трёхгорном Челябинской области трое граждан осуждены за порчу уличного освещения. Об этом сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

marzena7 Уличное освещение

Преступление было совершено в ночь на 31 октября. Пьяные граждане повредили плафон фонаря и десять стоек дорожных знаков.

Подсудимые признали вину и возместили ущерб. Суд назначил им от восьми месяцев до года ограничения свободы.