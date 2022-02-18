Владивосток, 18 февраля, 2022, 08:49 — ИА Регнум. Правительство Приморья покидает руководитель жилищной инспекции Евгений Баршай.

Пресс-служба правительства Приморского края Евгений Баршай

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По информации ТК правительства края, у Баршая 18 февраля последний рабочий день. Служебный контракт с ним не продлили.

Как сообщало ИА REGNUM, министр образования Приморья Наталья Бондаренко уходит с поста после отпуска.