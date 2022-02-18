В правительстве Приморье сменится главный жилищный инспектор
Владивосток, 18 февраля, 2022, 08:49 — ИА Регнум. Правительство Приморья покидает руководитель жилищной инспекции Евгений Баршай.
Пресс-служба правительства Приморского края
Евгений Баршай
Читайте также: Министр образования Приморья уйдёт в отставку
По информации ТК правительства края, у Баршая 18 февраля последний рабочий день. Служебный контракт с ним не продлили.
Как сообщало ИА REGNUM, министр образования Приморья Наталья Бондаренко уходит с поста после отпуска.