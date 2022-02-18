Пекин, , 08:47 — REGNUM Всемирное антидопинговое агентство (WADA) приложит все усилия для расследования дела российской фигуристки Камилы Валиевой. Об этом 18 февраля заявил президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах.

Томас Бах Sven Teschke

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«У нас есть полная уверенность, что WADA приложит все силы для расследования этого случая», — сказал Бах.

Он добавил, что МОК выделил этому подразделению больше денег, чтобы оно могло отслеживать это дело.

Напомним, Валиева заняла четвёртое место в личных соревнованиях на Олимпиаде, не справившись с давлением, которое было на неё оказано из-за допингового дела.

8 февраля стало известно о положительной допинг-пробе, которую Валиева сдала 25 декабря. 14 февраля Спортивный арбитражный суд (CAS) отклонил апелляции МОК, WADA и ISU и допустил Валиеву до соревнований.