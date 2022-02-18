Благовещенск, 18 февраля, 2022, 09:00 — ИА Регнум. Амурская областная детская больница заплатила более 7 млн рублей родителям несовершеннолетних, которых заразили гепатитом C во время лечения в медучреждении. Компенсации получили десять детей, их сумма варьируется от 700 до 800 тыс. рублей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе управления генпрокуратуры РФ по Дальнему Востоку.

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В больнице был обнаружен очаг инфекции. Причиной всплеска заболеваемости правоохранительные органы называют несоблюдение санитарно-эпидемиологических правил сотрудниками Амурской областной детской больницы.

На сторону родителей пострадавших детей встал Благовещенский городской суд. Его решение вступило в силу и исполнено.

Как сообщало ИА REGNUM, в онкологическом отделении Амурской областной детской клинической больницы в Благовещенске в течение нескольких лет гепатитом C заразились более 100 детей. Родители заболевших детей утверждали, что инфицирование произошло через нестерильные шприцы и катетеры.