Кишинёв, , 08:47 — REGNUM Молдавская партия «Гражданский конгресс» анонсировала в Кишинёве протестный марш на 25 февраля. Объявление об этом было размещено на сайте партии.

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«Тарифы и цены убивают остатки социальных гарантий, делают невозможными и бессмысленными любую предпринимательскую и хозяйственную деятельность. Власть растеряна, не организована и некомпетентна. Все её действия лишь усугубляют положение граждан. Исход этой катастрофы уже виден — банкротство молдавской республики и превращение территории нашей страны ещё в одну конфликтную зону», — говорится в сообщении.

Авторы обращения призывают граждан пройти маршем без партийной символики к парламенту Молдавии. Депутатам планируется передать перечень предложений по выходу из сложившейся ситуации. Предлагается ввести налоговые льготы, а также провести новые переговоры с Газпромом об условиях поставки газа с участием представителей оппозиции.

В заявлении говорится, что нужно искать выход из катастрофы всем вместе.

Стоит отметить, что инфляция за 2021 год в Молдавии составила 13,9%. По прогнозу Нацбанка, к третьему кварталу 2022 года она вырастет 20,6% при благоприятном сценарии и до 27% — при неблагоприятном. Ряд оппозиционных политиков заявляют, что страна движется к катастрофе.

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