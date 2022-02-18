Джакарта, 18 февраля, 2022, 08:45 — ИА Регнум. Правительство Индонезии поощряет международное сотрудничество в области налогообложения, прозрачности и обмена информацией, сообщает CNN Indonesia.

(сс) Prayitno Индонезия

Генеральный директор по налогам министерства финансов объявил, что поощрение сотрудничества имеет важное значение. Прозрачность и обмен информацией могут ускорить мобилизацию внутренних доходов. Особенно в период восстановления экономики из-за пандемии.

Правительство Индонезии также предлагает мировым лидерам сформировать глобальный фонд здравоохранения, чтобы предвидеть грядущую пандемию.

Как сообщало ИА REGNUM, эксперт в области международного права Хикмаханто Джувана считает, что договор об экстрадиции с Сингапуром, который будет ратифицирован правительством Индонезии, не очень выгоден.