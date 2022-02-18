Ростов-на-Дону, , 08:44 — REGNUM Во время военных учений летчики российской авиационной военной базы Эребуни и расчёты зенитных подразделений ПВО военной базы Южного военного округа в Армении провели перехват условного нарушителя совместно с военнослужащими дежурных смен армянского минобороны. Об этом 18 февраля сообщил журналистам начальник пресс-службы Южного военного округа (ЮВО) в Армении Вадим Астафьев.

Залп ПВО Mil.ru

«В ходе учебных занятий были отработаны действия по обнаружению и перехвату условных воздушных целей, имитирующих нарушителей воздушного пространства», — сказал он.

Также уточняется, что военнослужащими подразделений ПВО были отработаны действия во время несении боевого дежурства по охране воздушного пространства, при этом тренировочные полеты дежурных смен были проведены на высотах от 50 до шести тыс. метров с различными скоростями и с выключенными системами опознавания.

Кроме того, отмечается, что задачи были выполнены военными в сложных погодных условиях с обильными осадками, порывистым ветром, а также перепадами температур в высокогорной местности. Особое внимание в ходе маневров уделялось прикрытию воздушных рубежей и подразделений, которые расположены в районе дислокации соединения ЮВО.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее флагман Черноморского флота гвардейский ракетный крейсер «Москва» выполнил артиллерийские стрельбы в акватории Чёрного моря.