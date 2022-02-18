Горно-Алтайск, , 08:44 — REGNUM В Республике Алтай за прошедшие сутки от COVID-19 излечились 68 пациентов. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба, всего к настоящему времени коронавирус победили 24 841 человек.

Анализ на коронавирус (сс) Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы. Денис Гришкин

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Общее число случаев инфицирования достигло 30 432, за сутки диагноз подтвердился у 236 жителей. Лидерами по приросту стал Горно-Алтайск и Майминский район, где выявлено по 80 новых носителей.

«Число зарегистрированных летальных случаев: за отчётные сутки — 1, за весь период — 628, в том числе 580 — от COVID-19, 48 — от иных причин», — добавили в оперштабе.