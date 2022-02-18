Москва, , 08:58 — REGNUM Ставки Сбербанка по некоторым вкладам повышены на 1−1,5 процентных пункта с 18 февраля, максимальная доходность составит 9,5%. Об этом говорится в сообщении кредитной организации.

Вклад Иван Шилов © ИА REGNUM

В банке уточняют, что процентные ставки повышены по «Сбервкладу» и «Сбервкладу прайм», это флагманске депозиты банка. Для вклада «Промо Управляй» ставка повышена на 1,05−1,25 процентных пункта в зависимости от суммы неснижаемого остатка и срока размещения средств. Максимальная ставка по этому вкладу — 6,7%.

«Теперь максимальная доходность (с учетом капитализации процентов) по «Сбервкладу прайм» составит 9,5%», — отмечают в Сбербанке.

Для вкладов «Пополняй», «Сохраняй» и «Управляй» ставки остались прежними — максимум 3,56%.

Ставка по ипотеке на готовое и строящееся жилье также повышена, с 18 февраля она составит 11,3% (+1 процентный пункт). По программам господдержки ставки не изменились.

Как сообщало ИА REGNUM, с 1 февраля ставка Сбербанка по ипотеке для готового и строящегося жилья выросла на 1 процентный пункт — до 10,3%.

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