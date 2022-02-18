Петропавловск-Камчатский, , 08:42 — REGNUM В Авачинской бухте на Камчатке, где в связи с морозами сложилась сложная ледовая обстановка, военный ледокол Тихоокеанского флота (ТОФ) ВМФ России разбил более 15 квадратных километров ледового поля. Об этом 18 февраля сообщает пресс-служба Восточного военного округа (ВВО) на сайте Минобороны РФ.

Авачинская бухта Наталия Судец © ИА REGNUM

пресс-служба ВВО «Военный ледокол «Иван Сусанин» из отряда вспомогательных судов войск и сил на северо-востоке выполнил обколку льдов в Авачинской бухте и на выходе из нее для обеспечения безопасности мореплавания кораблей, судов и подводных лодок, а также гражданских судов».

Отмечается, что на фарватере Авачинской губы и в бухте Крашенинникова сложилась особенно сложная обстановка, с толщиной льда, достигающей 30 сантиметров. Также «Иван Сусанин» ликвидировал «гуляющие» по акватории Авачинской бухты ледовые поля.

По утверждению пресс-службы, именно наличие на военно-морской базе ТОФ военных ледоколов и буксиров такого типа «позволяет осуществлять круглогодичную навигацию как военных, так и гражданских судов» в бухте, являющейся главными транспортными воротами Камчатского края.

Как сообщало ИА REGNUM, на Камчатке, в пункте базирования подводных сил Тихоокеанского флота на мысе Казак вблизи Вилючинска в Авачинской бухте, завершено строительство нового причала.

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