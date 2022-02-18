Рим, 18 февраля, 2022, 08:41 — ИА Регнум. Италия обсуждает со странами Евросоюза возможность исключения энергетической сферы из санкций ЕС в отношении России, сообщает Bloomberg.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Санкции

«Правительство премьер-министра Италии Марио Драги обсуждает с партнёрами по ЕС, как уменьшить влияние санкций (в отношении России) на ключевые секторы итальянской экономики, в том числе ведутся дискуссии об исключении финансовых санкций для энергетического сектора», — пишет издание.

Как сообщало ИА REGNUM, вопрос введения новых антироссийских санкций стал одной из тем телефонного разговора президента США Джо Байдена и премьер-министра Италии Марио Драги.

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