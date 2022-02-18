Москва, , 08:38 — REGNUM В Москве в 2021 году врачи выписали пациентам свыше 16 миллиона электронных рецептов с QR-кодом, сообщается на портале мэра столицы.

Рецепт Анна Рыжкова © ИА Красная Весна

Врачу не требуется распечатывать бланк рецепта. Он подписывает рецепт квалифицированной электронной подписью. Лекарства можно приобрести в аптеках, предъявив электронный рецепт на экране смартфона.

В Москве рецепты с цифровым QR-кодом принимают аптечные пункты при поликлиниках и более 300 аптек 13 коммерческих аптечных сетей по всему городу.

ИА REGNUM сообщало, в Новосибирской области запустили совместный проект министерства здравоохранения и министерства цифрового развития «Электронный рецепт».

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