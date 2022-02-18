Свыше 16 млн электронных рецептов с QR-кодом выписано в Москве за год
Москва, 18 февраля, 2022, 08:38 — ИА Регнум. В Москве в 2021 году врачи выписали пациентам свыше 16 миллиона электронных рецептов с QR-кодом, сообщается на портале мэра столицы.
Врачу не требуется распечатывать бланк рецепта. Он подписывает рецепт квалифицированной электронной подписью. Лекарства можно приобрести в аптеках, предъявив электронный рецепт на экране смартфона.
В Москве рецепты с цифровым QR-кодом принимают аптечные пункты при поликлиниках и более 300 аптек 13 коммерческих аптечных сетей по всему городу.
ИА REGNUM сообщало, в Новосибирской области запустили совместный проект министерства здравоохранения и министерства цифрового развития «Электронный рецепт».
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