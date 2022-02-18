Уфа, 18 февраля, 2022, 08:40 — ИА Регнум. Незаконную добычу песка пресекли в Кармаскалинском районе Башкирии. Об этом сообщает пресс-служба министерства природопользования и экологии региона.

Андрей Выползов ИА REGNUM Бесконтрольная добыча песка у пос. Ушаково

Сообщается, что 16 февраля специалисты провели инспекционное обследование лесного участка в Кармаскалинском районе, который расположен около деревни Старые Киешки. Во время проверки они выявили незаконную добычу песчано-гравийной смеси.

По версии специалистов, предприятие под прикрытием строительства пруда на лесном участке добывало песок и продавало его сторонним лицам. Материалы проверки были переданы стражам порядка для проведения доследственной проверки и принятия решения.

«Деятельность компании полностью прекращена, арестована вся техника. Добыча недр должна осуществляться на основании лицензии и с соблюдением норм и правил законодательства о недрах», — приводит пресс-служба слова министра природопользования и экологии Башкирии Урала Искандарова.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что глава Башкирии Радий Хабиров поручил усилить контроль законности работы недропользователей в республике.