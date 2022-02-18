Кызылский район, Тыва, 18 февраля, 2022, 08:38 — ИА Регнум. Власти Тувы договорились с руководством Российского экологического оператора о строительстве в регионе двух мусороперерабатывающих заводов. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства республики, оператор намерен покрыть до 28% расходов.

Завод по переработке мусора

Остальные средства вложит концессионер, которого предстоит найти до конца года. К настоящему времени определили участки в двух районах, на которых будут строиться комплексы.

В Кызылском районе возведут межмуниципальный комплекс по утилизации, обезвреживанию, компостированию, сортировке и размещению твердых коммунальных отходов, в Дзун-Хемчикском — сортировочный комплекс.

«Финансирование строительства тувинских заводов по отходам ППК «Российский экологический оператор» должен будет начать с апреля 2023 года, когда и должно начаться их возведение», — отметили в правительстве.

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