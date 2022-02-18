Вашингтон, 18 февраля, 2022, 08:36 — ИА Регнум. Госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен в ходе телефонного разговора с председателем ОБСЕ Збигневом Рау обсудил его визит в Москву 15 февраля для переговоров с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Об этом сообщается на сайте Госдепа.

(сс) U.S. Department of State Энтони Блинкен

«Госсекретарь Блинкен приветствовал встречи, которые министр иностранных дел провёл в Киеве и Москве, и выразил поддержку инициативе главы МИД (Польши) Рау по проведению в ОБСЕ возобновлённого диалога по европейской безопасности», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, министр иностранных дел России Сергей Лавров 15 февраля после встречи с действующим председателем ОБСЕ, министром иностранных дел Польши Збигневом Рау, заявил, что Москва не хотела бы, чтобы в Донбассе повторился «печальный опыт ОБСЕ 1999 года» в Косово и Метохии.

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